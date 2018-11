(K)ein Prosit der Gemütlichkeit vor dem Flug

Vor dem Flug noch ein Bierchen ... oder zwei ... oder drei. Die Airports im Vereinigten Königreich sind beliebt - kann man da doch rund um die Uhr einen Gerstensaft trinken. Von wegen "last order". Die britische Regierung nimmt das Dauerpicheln bierernst und will dem Zapfhahn per Gesetz einige Auszeiten verordnen. Mit dem Konsum von alkoholischen Getränken in Flughafen-Bars und -Restaurants am frühen Morgen soll es vorbei sein.