Medien: Britische Finanzbranche soll weiterhin Zugang zum EU-Markt haben

Britische Finanzdienstleister werden einem Medienbericht zufolge nach dem Brexit weiterhin Zugang zu den EU-Märkten erhalten. Unterhändler von Großbritannien und der Europäischen Union hätten eine vorläufige Vereinbarung für alle Aspekte einer zukünftigen Partnerschaft bei Dienstleistungen sowie beim Datenaustausch erzielt, berichtet die Zeitung «The Times» am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise.

Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May dementierte eine Einigung nannte den Bericht Spekulationen. Die Verhandlungen dauerten nach wie vor an.

Das Brexit-Ministerium sprach in einer Stellungnahme am Donnerstag lediglich von Fortschritten in diesem Bereich: «Während wir weiterhin gute Fortschritte bei der Vereinbarung neuer Regelungen für Finanzdienstleistungen machen, gehen die Verhandlungen weiter und nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist.»

Laut der in London erscheinenden "Financial News" hat die Schweizer UBS ungeachtet dieser Berichte damit begonnen, 64 Mitarbeiter von London nach Frankfurt zu versetzen.

Irland-Frage nach wie vor offen

Großbritannien will Ende März 2019 die Europäische Union verlassen. Nach Angaben von Premierministerin Theresa May ist das Abkommen zu 95 Prozent fertig. Doch die Verhandlungen befinden sich vor allem mit Blick auf die Irlandfrage in einer Sackgasse.

London und Brüssel konnten sich bislang nicht darauf einigen, wie Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland verhindert werden können. Befürchtet wird, dass Schlagbäume die Auseinandersetzungen in der fragilen Ex-Bürgerkriegsregion wieder anheizen könnten.