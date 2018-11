Niedrigwasser und hohe Spritpreise

Autofahren ist in Deutschland so teuer wie lange nicht. Das liegt vor allem am Rhein. Der Fluss wird normalerweise ob seiner Schönheit besungen. Heute aber können vor allem die Autofahrer ein Lied von hohen Treibstoffpreisen singen.

Der Grund ist die Trockenheit: Der Rhein hat in den vergangenen Wochen historische Tiefststände erreicht. Die Schiffe können wegen der niedrigen Wasserstände nur noch die Hälfte Benzin, Diesel oder Heizöl transportieren wie üblich.