Russlands neue Sanktionen sorgen in Kiew für Spott

Russland zieht die Daumenschrauben weiter an und hat wirtschaftliche Sanktionen gegen über 300 ukrainische Politiker und Unternehmer verhängt. Auch rund 70 Firmen kamen auf die Sperrliste, die die russische Regierung in Moskau veröffentlichte. Bei den Einzelpersonen werden eventuelle Vermögen in Russland eingefroren.