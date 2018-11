Serdar Yüksel (45) rettet einem AfD-Politiker das Leben: "Nur meine Pflicht getan"

Serdar Yüksel (45) ist einer dieser Helden des Alltags, deren Geschichte man nicht so schnell vergisst. Der SPD-Abgeordnete im Landtag von NRW in Düsseldorf hat einem AfD-Mitarbeiter das Leben gerettet. Im Interview sagt der Intensivpfleger mit kurdischen Wurzeln dazu: "Ich habe nur meine Pflicht getan."

Es sei mitten in einer Sitzung des Gesundheitsausschusses gewesen, als der wissenschaftliche Mitarbeiter der AfD-Fraktion plötzlich aufgestanden und nach wenigen Schritten zusammengebrochen sei, berichtet Serdar Yüksel. "Ich habe gesehen, dass er überhaupt nicht ansprechbar war, keine Atmung, keinen Puls hatte". Er habe dann erst alle rausgeschickt und sofort mit einer Herz-Druck-Massage angefangen. Yüksel hat jahrelang als Pfleger auf der Intensivstation in einem Bochumer Krankenhaus gearbeitet; er sagt auch, dass es in solchen Situationen wichtig ist, dass jemand das Kommando übernimmt.