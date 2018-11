Sojus-Unfall: "Es war Schlamperei"

Schriftgrösse Aa Aa

Russische Sojus-Raketen bringen seit vielen Jahren zuverlässig Menschen und Fracht ins All. Auch der jüngste Fehlschlag am 11. Oktober lag nicht an der Technik. Das haben Experten nun festgestellt. Schuld war menschlicher Pfusch bei der Endmontage der Rakete.

Bei den Fachleuten der Ermittlungs-Kommission klingt das so: "Die Ursache der anormalen Trennung war das Versagen des Deckels der Auslassdüse des Oxidationsmittelbehälters des D-Blocks aufgrund der Verformung des Schafts des Kontakttrennsensors, der während des Zusammenbaus der Rakete an der Düse im Weltraumbahnhof von Baikonur verursacht wurde." Aha! Die Arbeiter hätten bei der Montage eines Seitentanks an der ersten Raketenstufe "nicht die vorgeschriebenen Werkzeuge verwendet", so die Ermittler weiter. "Es wird einige zusätzliche technische Maßnahmen geben. Auch das Personal wird noch mal überprüft, obwohl alle Mitarbeiter Tests bestanden haben und alle sehr erfahren sind."