"Very british" und melancholisch - letztes Weihnachten vor dem "Brexit"

Die britischen Bulldoggen lassen die Mundwinkel hängen, der "Big Ben" ist aus Lebkuchen und wird am Ende aufgegessen: Zum letzten Weihnachtsfest in der Europäischen Union dekorieren viele Briten lokalpatriotisch – mit melancholischem Unterton. Der anstehende „Brexit“ ist auch auf dem Weihnachtsmarkt „Spirit of Christmas Fair 2018“ in London Dauerthema.

Christopher Eadie

Aussteller leiden heute schon unter dem Verfall der britischen Währung.