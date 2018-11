Brasilien kündigt Verlegung seiner Botschaft nach Jerusalem an

Brasiliens zukünftiger Präsident Jair Bolsonaro will möglichst bald seine Wahlversprechen umsetzen.

Von Tel Aviv nach Jerusalem

In einem Tweet kündigte er den Umzug der brasilianischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem an. Israel sei ein souveränder Staat, den sein Land respektiere, so Bolsonaro. Bolsonaro erklärte weiter, dass er keine neuen Spannungen erwarte und kein Problem mit der Entscheidung sehe.