Freiburg: Ermittler fahnden nach 2 weiteren Verdächtigen

An diesem Freitag bezeichnete die Polizei den Mann, den die Studentin in der Disko kennengelernt hatte, als "Intensivtäter". Er soll im Jahr 2017 mit einem weiteren Verdächtigen aus dem jetzigen Fall und einer weiteren Person an einer Vergewaltigung beteiligt gewesen sein. Diese habe in der Wohnung des Verdächtigen stattgefunden. Zu diesem Fall wird aber ebenfalls noch ermittelt.