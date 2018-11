Großbritannien: Hat Labour ein Antisemitismus-Problem?

Die linke Labour-Partei hatte in den vergangenen Monaten heftig über mutmaßlichen Antisemitismus in den eigenen Reihen debattiert. Parteichef Jeremy Corbyn räumte ein, dass Labour ein "echtes Problem" mit Antisemitismus habe, das nicht zu tolerieren sei. Dem Palästina-Aktivisten Corbyn wurde selbst immer wieder Antisemitismus unterstellt. Im März hatten führende Vertreter der jüdischen Gemeinden in Großbritannien in einem Brief an Labour offenen Antisemitismus beklagt.