Jemen: Der Bürgerkrieg, die Kinder und der Tod

Declan Walsh leitet das Büro der Zeitung in Kairo. Er hatte den Artikel geschrieben, der die menschliche Tragödie in dem Bürgerkriegsland im Nahen Osten zeigt: "Wir haben erfahren, dass Amal einige Tage nach unserem Besuch im Krankenhaus entlassen wurde. Der Arzt gab die Anweisung, dass sie an einen Ort in der Nähe geschickt werden sollte, um von "Ärzte ohne Grenzen" behandelt zu werden. Aber die Mutter sagte, dass sie nicht das Geld für die Fahrt dorthin aufbringen konnte. Wie viele Jemeniten waren sie nicht nur durch die steigenden Lebensmittelpreise, sondern auch durch die Treibstoffpreise betroffen. Das bedeutet: Arme Menschen können es sich nicht leisten, selbst sterbende Kinder mitzunehmen. Die Mutter sagte, dass sie Amal in ihre Behausung in einem Flüchtlingslager gebracht hat. Drei Tage später erzählte sie uns, dass Amal gestorben ist."