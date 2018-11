Kronprinz Salman bezeichnet getöteten Khashoggi als "gefährlichen Islamisten"

Kronprinz Mohammed ben Salman (33) hat den getöteten Journalisten Jamal Khashoggi in Telefongesprächen mit Politikern in den USA als "gefährlichen Islamisten" bezeichnet. Das schreibt die Washington Post. Der Kronprinz, der auch MBS genannt wird, soll das gegenüber Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Sicherheitsberater John Bolton gesagt haben. Die Telefongesprächen hätten am 9. Oktober nach dem Verschwinden Khashoggis, doch vor den Eingeständniserklärungen Riads stattgefunden.

Salman hat Khashoggi laut dem Bericht auch als Mitglied der islamistischen Muslimbruderschaft bezeichnet.