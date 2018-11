In Paris haben Aktivisten der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) an ermordete Journalisten erinnert. Anlass ist der Internationalen Tags gegen Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten, der jährlich am 2. November stattfindet. Er wurde vor fünf Jahren von den Vereinten Nationen initiiert.

„Die Morde an Journalisten müssen aufhören", forderte ROG-Generalsekretär Christophe Deloire. "1066 Morde innerhalb von 15 Jahren. Alleine in diesem Jahr wurden bisher 77 Journalisten und andere Mitarbeiter von Medienunternehmen ermordet. Das ist wesentlich mehr als im vergangenen Jahr.“