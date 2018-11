"Route du Rhum": Wo einst Rumfässer transportiert wurden, tummeln sich heute die Segler

Früher wurden Rumfässer übers den Atlantik transportiert. Heute sind die Segler auf der "Route du Rhum" in umgekehrter Richtung unterwegs. 123 Segler gehen bei der 11. Ausgabe des Rennens am 4. November in Saint-Malo in der Bretagne an den Start - Rekordbeteilung bei dem französischen Transatlantik-Klassiker. Vor 40 Jahren machten sich die Boote zum ersten Mal auf die rund 6.500 Kilometer lange Strecke.