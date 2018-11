USA droht "politischer Stillstand"

Die Kongresswahlen seien für Herrn Trump sehr wichtig und hätten großen Einfluss darauf, inwiefern er seine Agenda voranbringen könne, erklärt Gift im Euronews-Interview. "Wenn die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit bekommen – und der New York Times zufolge, liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei 85 Prozent – wird er seine Vorhaben in vielen Bereichen kaum umsetzen können. Am Ende wird es wohl einen politischen Stillstand geben, das ist gewissermaßen eine Art Standartsituation in der amerikanischen Politik.“

Von zentraler Bedeutung ist die Wahlbeteiligung. Beobachtern zufolge könnte die ungewöhnlich hohe Zahl von Frühwählern in diesem Jahr Hinweis auf eine hohe Beteiligung sein.