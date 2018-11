Versteigert: Sachen von Neil Armstrong, dem ersten Mann auf dem Mond

nichts mit Neil Armstrongs Sachen zu vergleichen. Schließlich war er der erste

Mann auf dem Mond und er ist wirklich der Goldstandard, der Maßstab für alle Astronauten."

Armstrongs Söhne wollen einen Teil des Erlöses der Versteigerung in eine Stiftung stecken und Organisationen mit Spenden bedenken. „Er hat einfach alles aufgehoben,“ so der ältere Bruder Rick. Die Sammlung sei ihnen nach eigenen Angaben weniger wichtig als die Erinnerung an ihren Vater. "Die Werte, die unsere Eltern uns beigebracht haben, in einer möglichst „normalen“ Familie, haben für uns den größten Wert", so der jüngere Bruder Mark.

Im Mai und November 2019 wird weiter versteigert.

su