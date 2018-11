7000 US-Soldaten an Grenze zu Mexiko verlegt

Mehr als 7000 Soldaten sollen nach Angaben der US-Streitkräfte bis zu diesem Wochenende an der Südgrenze zu Mexiko stationiert werden.

Die massive Militärverlegung findet nur wenige Tage vor den Kongresswahlen am 6. November statt, in deren Vorfeld US-Präsident Donald Trump den Schwerpunkt seiner Kampagne auf das Thema Einwanderung legte. Sogar von der möglichen Stationierung von insgesamt 15.000 Soldaten hatte Trump am vergangenen Mittwoch gesprochen - was in etwa der US-Truppenstärke in Afghanistan entsprechen würde.