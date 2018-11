Fall Khashoggi: Erdogan beschuldigt Riads Führung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht die saudi-arabische Regierung für die Tötung des Journalisten Khashoggi verantwortlich. In einem Gastbeitrag der New York Times schrieb Erdogan, der Befehl, Khashoggi zu töten, sei von den "höchsten Ebenen" der saudischen Regierung gekommen. Vorwürfe, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman in Fall verwickelt sein könnte, wies Riad bisher immer zurück.