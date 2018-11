Geraint Thomas streckt (beinah) Fan mit Baseball nieder

So war das nicht geplant! Bei einer Veranstaltung mit internationalen Radsportstars im japanischen Saitama stand Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas in voller Baseball-Montur auf der Bühne und schlug zielsicher ein paar Bälle ins Weite - bis er aus Versehen beinah eine Zuschauerin niederstreckte.

Der Schreck war groß - doch als die Frau vom Waliser für ein paar Fanfotos zur Entschuldigung auf die Bühne gebeten wurde, war alles wieder gut.

Neben Thomas waren auch Vincenzo Nibali und Alejandro Valderde anwesend, die unter anderm mit Nachwuchsradlern um die Wette rasten.

Am Sonntag dürfen die Profis beim "Saitama Criterium"-Rennen zeigen, was in ihren Waden steckt. Dann hoffentlich ohne Baseball-Blindgänger...