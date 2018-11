Leicester City trauert um Vereinsvorsitzenden Vichai

Mehrtägige Trauerfeiern in Thailand

In Thailand haben die mehrtägigen Trauerfeiern zur Beerdigung des Milliardärs begonnen. Zu den Teilnehmern der Feierlichkeiten gehörten hochrangige Regierungsbeamte, Geschäftsleute und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Thailands stellvertretender Premierminister goss in einem Tempel in Bangkok Wasser auf einen Blumenstrauß, eine Zeremonie, die Teil der traditionellen Bestattungsrituale ist und eine Waschung symbolisiert.