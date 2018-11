Nach Anschlag: Trauer um koptische Pilger

In der ägyptischen Provinzhauptstdt Al-Minja trauern Angehörige der christlichen Minderheit um ihre Toten. Bei einem Anschlag auf einen Bus mit koptischen Pilgern waren am Freitag mindestens sieben Menschen getötet und mindestens 14 weitere zum Teil schwer verletzt worden. Ein Sprecher der koptischen Kirche gab die Zahl der Verletzten mit 19 Pilgern an.