Nach Schock-Video: Schlachthaus in Frankreich geschlossen

Tagelang hatte die Organisation von Tierschützern L214 gegen ein Schlachthaus in Boischaut in Zentralfrankreich mobil gemacht - mit einem Video, auf dem blutende und offenbar leidende Tiere zu sehen sind. Die Aktivisten von L214 hatten auch in Chateauroux eine Klage wegen Tierquälerei gegen das Schlachthaus eingereicht. Die auf dem Video gezeigten Zustände verstoßen laut L214 gegen die geltenden Regeln und Hygienevorschriften. Auf dem Video brechen die Tiere zusammen und liegen in ihrem Blut und in Exkrementen.