Obama wirft Trump Angstmache und Show vor

Im Wahlkampfendspurt für die Kongresswahlen in den USA haben beide Seiten schwere Geschütze aufgefahren. So warf Ex-Präsident Barack Obama seinem Nachfolger Trump vor, Ängste vor Migranten zu schüren. "Sie erzählen Euch, dass ein Haufen armer Flüchtlinge tausende Meilen entfernt eine existenzielle Bedrohung für Amerika darstellt."

Wegen der Migranten Soldaten an die Grenze zu Mexiko zu schicken, sei politische Show, so Obama bei einer Wahlkampfveranstaltung der Demokraten in Florida. Nach Zwischenrufen eines mutmaßlichen Trump-Anhängers scherzte Obama: "Warum sind diese Leute, die die letzte Wahl gewonnen haben, immer so böse? Das ist interessant. Als ich gewonnen habe, war die Stimmung auf meiner Seite ziemlich gut."