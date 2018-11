USA setzen erneut Iran-Sanktionen wieder in Kraft

Die USA wollen von Montag an den Iran mit den schwersten Wirtschaftssanktionen in der Geschichte treffen. US-Präsident Trump sagte, man baue ökonomischen Druck auf, um dem Regime die Einnahmen zu verweigern, die es für seine blutige Agenda brauche. Die Sanktionen richten sich in erster Linie gegen die Ölindustrie und die Bankenbranche. Betroffen sind auch Unternehmen aus Drittstaaten, die mit dem Iran Geschäfte machen.