Vewüstungen durch Unwetter in Norditalien

Unwetter haben in Norditalien große Schäden angerichtet. In der Region Venetien wurden hunderte Bäume entwurzelt. Wie Luftaufnahmen der Feuerwehr zeigen, riss der Sturm Schneisen in die Wälder. Baumstämme treiben auf einem reißenden Fluss. Teile der Dolomiten glichen einer Landschaft "wie auf dem Mond", sagte der Gouverneur der Region. 160.000 Menschen seien zudem ohne Strom.