Das hatte sich Seriensieger Novak Djokovic sicher anders vorgestellt: Im Finale von Paris-Bercy hatte er es mit dem 22 Jahre alten Russen Karen Chatschanow zu tun. In seinem allerersten ATP-Finale überraschte dieser den sieggewohnten Djokovic. Nach einer Stunde und 38 Minuten ging dann sein Traum in Erfüllung: Chatschanow gewann das Match mit 7:5 und 6:4. Zuvor hatte Djokovic 22 Spiele in Folge gewonnen, darunter auch die US-Open. Ein Trost bleibt Djokovic: Er ist neuer Weltranglisten-Erster.