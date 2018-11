"Apokalyptische Bilder": 10 Tote auf Sizilien - darunter 2 kleine Kinder

Auf Sizilien konnte die Feuerwehr in einer dramatischen Rettungsaktion neun Menschen nur noch tot aus einem Landhaus in Casteldaccia bergen. Unter den Toten sind laut italienischen Medien zwei kleine Kinder und ein 15-Jähriger. Nur zwei Familienmitglieder, die sich nicht in dem Haus aufhielten, überlebten, nachdem die Milicia über die Ufer getreten war. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse. Allein in der Provinz Palermo kamen in der Nacht zum Sonntag 10 Menschen ums Leben.