80 Jahre Kristallnacht: "Das Andersartige ist eine Ausrede, um Menschen zu verfolgen"

Am 9. November 2018 jährt sich zum 80. Mal die Kristallnacht: Nationalsozialisten brannten Synagogen nieder, zerstörten jüdische Geschäfte und griffen Juden auf offener Straße an. Viele Juden wurden verhaftet. Es war eine Nacht des Schreckens. Es ist ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte: Die Kristallnacht ist ein Symbol für die Grausamkeiten, die während des Zweiten Weltkriegs an Juden begangen wurden.

Es ist wichtig, nie zu vergessen. Ziel unserer Miniserie ist darüber hinaus, den aktuellen Antisemitismus, den Rassismus, die Islamophobie und den Aufstieg der extremen Rechten in ganz Europa zu beleuchten. Dafür besuchen wir die jüdische Gemeinschaft in Rom, wir erkunden den neuen Antisemitismus in Frankreich, die Islamophobie in Österreich, die Propaganda gegen Fremde und die Angst vor anderen in Ungarn und wir werfen einen Blick auf die Methoden der extremen Rechten, die in ganz Europa an Boden gewinnen.

Achtzig Jahre sind seit der Kristallnacht vergangen, einem Symbol für die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten. In Italien ist ein anderes Datum in Erinnerung geblieben: der 16. Oktober 1943, der schwarze Samstag der jüdischen Gemeinde in Rom.