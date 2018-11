Kuba und Nordkorea: Gemeinsam gegen den Feind

Kuba und Nordkorea wollen ihre Beziehungen stärken. Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel und Nordkoreas Machthaber Kim-Jong-Un hätten sich bei einem Besuch des Kubaners in Pjöngjang über wichtige gemeinsame Themen unterhalten, teilte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur mit. Man sei sich in allen Punkten einig geworden.

Diaz-Canel sagte demnach, er sei bereit, sich allen Herausforderungen durch feindliche Kräfte zu stellen. Kuba und Nordkorea eint die Feindschaft mit den USA. Pjöngjang drohte Washington gerade mit einer Rückkehr zu seiner alten Atompolitik, sollten die Vereinigten Staaten die Sanktionen nicht beenden. In Bezug auf Kuba kündigten die USA in der vergangenen Woche neue Strafmaßnahmen an.