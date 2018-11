Menschenkette gegen die Brexit-Angst

Mit einer Menschenkette in London haben in Großbritannien lebende Bürger aus anderen EU-Ländern gegen die Brexit-Unsicherheit demonstriert. Bereits im September hatten die Interessenvertretungen der EU-Bürger in Großbritannien sowie der Briten im EU-Ausland die Befürchtung geäußert, als Verlierer aus dem politischen Machtkampf hervorzugehen.