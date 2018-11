In Mexiko wird traditionell der Tag der Toten am 1. November gefeiert. Zu den Feierlichkeiten gehört auch das Tragen eines Sarges über die Rolltreppe hinab in die Metrostation Periférico in Mexiko-Stadt. Zusammen mit den katholischen Feiertagen "Allerheiligen" und "Allerseelen" ist der Tag der Toten eine der am tiefsten verwurzelten Traditionen in Mexiko. Das Festival wird im ganzen Land von Millionen von Mexikanern gefeiert.