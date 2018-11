Migrantenkarawane erreicht Mexiko-Stadt

Eine Vorhut mit 1.700 Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador hat am Sonntag die bereits mexikanische Hauptstadt erreicht, sie wurden in einem Stadion untergebracht. 1000 Kilometer ist die kürzeste Strecke an die US-Grenze in Texas - und dort warten US-Amerikanische Soldaten und die Ungewissheit, wie es weiter gehen kann.