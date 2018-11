New York: Prozess gegen Ex-Drogenboss "El Chapo" beginnt

In New York beginnt der Strafprozess gegen den mexikanischen Ex-Drogenboss "El Chapo".

Hochsicherheitsgefängnis nach mehreren spektakulären Ausbrüchen

2017 wurde Joaquín Guzmán, der als meistgesuchter Verbrecher der Welt gilt, in die USA überstellt. Seitdem sitzt er dort in einem Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan ein. Zuvor waren Guzmán in Mexiko mehrere spektakuläre Gefängnisausbrüche gelungen.

Vor Mord und Entführungen schreckte "El Chapo" nicht zurück

Mit Drogenschmuggel und anderen illegalen Geschäften soll der 61-Jährige Milliarden verdient haben, dabei schreckte er nicht vor Entführungen, Mord und anderen Gräueltaten zurück. Hunderte Menschen sollen auf seine Weisung getötet worden sein.