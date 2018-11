Regionalwahlen: Opposition triumphiert in polnischen Großstädten

"Es gab einen so einen Wettstreit zwischen den Städten und in welcher Stadt es eine höhere Wahlbeteiligung geben würde. Denn aus meiner Sicht hängen die Ergebnisse sehr stark von der Wahlbeteiligung ab."

Oppositionsparteien siegen in Großstädten

Die Oppositionsparteien siegten in den größten polnischen Städten, doch die Regierungspartei PiS hat in neun von 16 Regionen gewonnen. Jarosław Flis ist Politikexperte an der Jagiellonen-Universität Krakau, er sagt: "Diese Wahlen haben das Gleichgewicht gewonnen. Wenn die Kandidaten hinter einer starken Partei stehen - gewinnen sie. Wenn schwache Kandidaten hinter einer starken Partei stehen, hilft es ihnen nicht."

Die zweite Runde der Regionalwahlen fand in 650 Gemeinden statt, dort wo in der ersten Runde keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen erhielt.