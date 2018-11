Sizilien: Wie der 15-Jährige versuchte, die kleine Schwester zu retten

In Italien ist der Schock groß über den Tod von neun Menschen aus zwei Familien, die auf Sizilien ein Ferienhaus gemietet hatten . Sie kamen ums Leben, als bei Casteldaccia ein Fluss ganz plötzlich über die Ufer trat. Einige vergleichen die dramatische Situation mit einem Tsunami.

Der Bürgermeister hat inzwischen erklärt, dass das Ferienhaus in Casteldaccia schon vor Jahren hätte abgerissen werden sollen, weil es illegal gebaut worden war.

Italiens Innenminister Matteo Salvini und Regierungschef Giuseppe Conte sind in die von den Unwetter am schlimmsten betroffenen Regionen gereist und haben Hilfe versprochen. Salvini machte sich auch vom Hubschrauber aus ein Bild von der Lage und meinte, 40 Milliarden Euro würden gebraucht, um solche Katastrophen in der Zukunft zu vermeiden.

Auch Regierungschef Giuseppe Conte traf Betroffene und nahm auf Sizilien an einer Krisensitzung teil. Er sprach von einer immensen Trägodie.

Insgesamt kamen bei den seit einer Woche andauernden Unwettern mehr als 30 Menschen ums Leben. In der norditalienischen Provinz Belluno in Venetien wurden ganze Landstriche zerstört.