US-Zwischenwahlen: Trump und Obama schießen scharf

Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA läuft der Wahlkampf heiß: Präsident Donald Trump und sein Vorgänger Barack Obama riefen ihre Anhängerinnen und Anhänger bei Veranstaltungen am Sonntag dazu auf, wählen zu gehen und so einen Machtgewinn der jeweils anderen Partei zu verhindern.