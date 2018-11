Budgetstreit - Eurogruppe an Rom: An die Hausaufgaben, bitte

Im Streit um Italiens geplante Neuverschuldung haben die Euro-Finanzminister einen überarbeiteten Budgetplan 2019 aus Rom gefordert. «Wir erwarten, dass Italien und die EU-Kommission in einen offenen und konstruktiven Dialog eintreten und dass Italien eng mit der Kommission kooperiert, um einen überarbeiteten Budgetentwurf zu

erstellen, der im Einklang mit dem Euro-Stabilitätspakt steht», hieß es in einer Erklärung der Euro-Staaten nach einem Treffen der Finanzminister der Euro-Länder in Brüssel.

Die EU-Kommission hatte vor Kurzem den Haushaltsplan der Regierungskoalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega in einem historisch einmaligen Vorgang zurückgewiesen.

An den Finanzmärkten hatte dies bereits einige Turbulenzen ausgelöst.