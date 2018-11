Ein Laster ist in Sibirien in einen Supermarkt gekracht, weil seine Bremsen versagten. Eine Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben auf einer Gefällstrecke bemerkt, dass er beim Bremsen ins Leere trat. Daraufhin steuerte er laut Polizei in den „Absolute“-Supermarkt, „um nicht in andere Autos zu krachen.“ Und landete in der Süßwarenabteilung.