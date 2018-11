Kosovo: Kurz drängt auf Dialog mit Serbien

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat seine Unterstützung für ein Abkommen zur Normalisierung der Beziehung zwischen dem Kosovo und Serbien bekräftigt. Wie Tags zuvor in Serbien rief er die beiden Länder bei seinem Besuch im Kosovo dazu auf, den stockenden Dialog wieder in Gang zu setzen. Kurz: "Wir sind fest davon überzeugt, dass, wenn es gelingt, ein Abkommen zustande zu bringen, dass niemand sich diesem Abkommen in den Weg stellen sollte. Ich gehe auch davon aus, dass es eine Unterstützung für ein Abkommen auch in der Europäischen Union geben wird, auch wenn es einen Gebietstausch oder eine Grenzziehung, ganz gleich, wie sie es nennen wollen, beinhaltet."