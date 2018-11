Midterms: Richtungswahlen in Amerika

"We will make America great again."

So gewinnt der Republikaner Donald Trump im November 2016 das Rennen um das Weiße Haus. Der Wahlkampf gilt als einer der schmutzigsten in der amerikanischen Geschichte – von angeblich russischer Wahlbeeinflussung bis hin zu gehackten Mailkonten der Demokraten. Vor allem für seinen polemisierenden und polarisierenden Wahlkampf wird der Milliardär entweder geliebt - oder gehasst.