Neues Vinterberg Drama "Kursk" läuft an

Zwei Jahre nach seinem jüngsten Film "Die Kommune" kommt demnächst ein neues Projekt des Dogma-Regisseurs Thomas Vinterberg in die Kinos. "Kursk" ist ein Drama über den Untergang des gleichnamigen russischen Atom-U-Boots im Jahr 2000. Nach zwei Torpedo-Explosionen an Bord war sie mit 118 Mann in der Barentssee gesunken. ein Vorfall, den die russischen Behörden zunächst vertuschten.

In einer spektakulären Aktion versuchten Taucher, Überlebende zu retten - vergeblich.