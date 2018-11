New Yorker Weihnachtsshow "Radio City Christmas Spectaculars" startet

In der New Yorker "Radio City Music Hall", ein bekannter Veranstaltungsort an der 6th Avenue, fiel der Startschuss zur Weihnachtsshow "Radio City Christmas Spectaculars" - ein Muss für viele New Yorker zur Vorweihnachtszeit.

Profi-Tänzer performen hier mit viel Glitzer und Show, neben Santa Claus und seinen Grazien erlangte die Tanzgruppe "The Rockettes" einige Berühmtheit. In diesem Jahr sollen Drohnen-Aufnahmen und digitale Projektionen das Gesamterlebnis für die Besucher noch steigern und sie noch mehr mit einbeziehen.

Der New Yorker Erzbischof Timothy Kardinal Dolan war am Montag (5. November 2018) zur Segnung der "Rockettes" und der die Krippe schmückenden Tiere anwesend. Auch er ist ein Fan, er sagte, dass er jedes Jahr versucht, an der Show teilzunehmen.

Das "Weihnachtsspektakel" in der Radio City läuft vom 9. November bis 1. Januar.