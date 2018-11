5. Todesopfer nach Hauseinstürzen in Marseille

Als "sehr wahrscheinlich" wird angenommen, dass sich während des Unglücks fünf Bewohner und drei Besucher in einem der drei als baufällig beschriebenen Gebäude aufgehalten haben. Die Häuser waren Montagmorgen nach heftigen Regenfällen in der engen, aber belebten rue d`Aubagne im Zentrum Marseilles in sich zusammengestürzt.