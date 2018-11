Es ist nicht der erhoffte Durchmarsch für die Demokraten, aber der Gewinn des Repräsentantenhauses bedeutet eine Zeitenwende für Donald Trump. Nancy Pelosi, Demokratin und (noch) Minderheitsführerin:

"Morgen bricht ein neuer Tag an für Amerika"

In Virginia hat die Demokratin Jennifer Wexton ihren Republikanischen Konkurrenten schlagen können – der erste Sitz, der in der Wahlnacht an die Demokraten ging. Nach einem Kopf an Kopf Rennen mit dem Hoffnungsträger der Demokraten konnte Ted Cruz seinen Sitz im Senat erneut gewinnen – für Cruz eine klare Bestätigung republikanischer Politik:

"Texas hat sich für ein Programm der breiten Mehrheit entschieden."

Donald Trump twitterte "Ein enormer Erfolg heute Abend. Danke euch allen." und leitet Lobeshymnen seiner Fans weiter: