Toter Bordellbesitzer (72†) gewinnt in Nevada

Der Bordellbetreiber Dennis Hof war am 16. Oktober in seiner Love Ranch in Crystal gestorben - nach einem Wochenende mit mehreren Partys zu seinem 72. Geburtstag.

Da waren die Wahlzettel schon gedruckt - und Dennis Hof, der aus der TV-Serie HBO Cathouse belammt war, stand weiter darauf. Der Lebemann hatte schon zuvor seine Biographie veröffentlicht, die unter dem Titel "The Art Of The Pimp: One Man's Search for Love, Sex, and Money" ("Die Kunst des Zuhälters: Ein Mann auf der Suche nach Liebe, Sex und Geld") ein Bestseller war.

Die demokratische Gegnerin Lesia Romanov hatte auf ihrer Kampagnen-Website geschrieben: "Unsere Gedanken und Gebete gehen an die Freunde und Familie von Dennis Hof in dieser schwierigen Zeit".

Wenn ein verstorbener Kandidat gewählt wird, darf seine Partei einen Ersatzpolitiker an seiner Stelle in den Kongress schicken.

Dennis Hof wurde in der Presse auch als der "Geist" beschrieben, der die Wahl in Nevada heimsuchte.