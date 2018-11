US-Kongresswahlen: Trump feiert

„Wir haben gesehen, dass die Kandidaten, die ich unterstützt habe, riesigen Erfolg hatten", so Trump. „Jetzt haben wir leichteres Spiel, weil die Demokraten mit ihren Plänen für die Infrastruktur, die Gesundheitsversorgung oder wofür auch immer zu uns kommen werden. Und dann wird verhandelt. Wir können auf uns blicken, sie können auf uns blicken und wir auf sie. Es geht dann hin und her, und das wird für die Politik wahrscheinlich sehr gut sein. Ich glaube, für mich wird das politisch sehr gut, denn ich verstehe mich besser auf dieses Spiel als die", so der US-Präsident.