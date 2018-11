Wien: Zum Christkindlmarkt in kurzen Hosen?

Am 16. November öffnet auf dem Wiener Rathausplatz der traditionelle Christkindlmarkt. Die 22 Meter hohe Tanne, die aus Oberkärnten angeliefert wurde, steht bereits, pünktlich zum Weihnachtszauber soll sie in festlichem Licht erstrahlen - aber all das kann man sich bei frühlingshaften Temperaturen doch nur schwer vorstellen, meint auch ein Händler.

„Ich bin seit 22 Jahren auf dem Marktplatz. So etwas habe ich vielleicht noch nie erlebt. Im Mai, April schon, aber jetzt im Oktober, November...", sagt er.

Vielleicht sollte er über eine Glühweinvariante nachdenken: Eiswürfel statt Schuss.