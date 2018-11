100 Jahre Weltkriegsende und Republik: (K)ein Grund zum Feiern?

Am 11. November jährt sich zum 100. Male das Ende des Ersten Weltkrieges. Der Jahrestag des Waffenstillstandes wird in den Staaten der Alliierten groß gefeiert. In Deutschland spielt das Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs, wie überhaupt das Gendenken an 100 Jahre Erster Weltkrieg in den vergangenen vier Jahren kaum eine Rolle. Im Gespräch mit Dr. Arnulf Scriba vom Deutschen Historischen Museum in Berlin gehen wir der Frage nach, warum das Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland und die Ausrufung der Deutschen Republik am 9. November 1918 so wenig öffentlich Aufmerksamkeit genießt.