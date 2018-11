Neuer Diesel-Gipfel: Zusage für Hardwarenachrüstung - unter Bedingungen

Einfach scheinen die Verhandlungen nicht gewesen zu sein: Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer trat nach dem neuesten Diesel-Gipfel mit mehreren Stunden Verspätung vor die Kameras. Was er dann verkündete, sei ein konstruktives Ergebnis, so der CSUler. Dies sieht wie folgt aus: VW, Daimler und BMW sagten geschädigten DieselfahrerInnen Unterstützung von bis zu 3000 Euro pro Auto zu. Allen Herstellern wäre es lieber, ihre KundInnen würden sich damit einen Umtausch teilfinanzieren lassen. VW und Daimler sind aber auch bereit, diesen Betrag für Hardware-Nachrüstungen zu zahlen. Bisher hatten sie nur 2400 Euro zugesagt. BMW lehnt Nachrüstungen nach wie vor ab, will KundInnen aber bei einem eventuellen Neukauf mit 3000 Euro unterstützen.

Scheuer lobte, die Autokonzerne hätten sich sehr stark bewegt. Er habe sie aber auch an ihre Verantwortung erinnert: "Ich habe bei diesem Treffen auch daran appelliert, dass eine Bringschuld der Hersteller da ist. Wenn ich mir das Image der deutschen Leitindustrie anschaue und wie es sich in den letzten Monaten entwickelt hat, dann kann man als Politiker tief besorgt sein, denn es geht um Hunderttausende von Arbeitsplätzen."