Rammstein statt Hochzeit? Kampf um Tickets in 10 Tweets

An diesem Donnerstag hat der Run auf die Tickets für die Stadiontournee der Band Rammstein begonnen.

Im September hatte die Rockband für das kommende Frühjahr ihr siebtes, Studioalbum angekündigt. Zuletzt war 2009 "Liebe ist für alle da" erschienen, das Album schaffte in Deutschland schon nach einer Verkaufswoche Platinstatus.

Die Band ist für ihre brachiale Musik und ihre genau durchchoreografierten Liveshows bekannt. Mit der Stadion-Tournee plant sie jetzt erstmals Auftritte auf noch größerer Bühne - in Deutschland in Gelsenkirchen, München, Dresden, Rostock, Berlin, Hannover und Frankfurt am Main.

Auf Twitter berichten die User von Erfolg und Misserfolg beim Kauf der Tickets. Offenbar gehen einige sogar lieber auf ein Rammstein-Konzert als auf die eigene Hochzeit ;)

Die Konkurrenz vom Internet-Handel macht Scherze.

....

/////////////